Работники «Мособлпожспаса» провели учения с коллегами из других стран

Работники «Мособлпожспаса» провели пожарно-технические учения на базе универсального спортивного комплекса в Щелкове. В мероприятии в качестве зрителей поучаствовали спасатели из Азербайджана, Камеруна, Ганы, Малайзии, Кыргызстана, Нигерии, Пакистана, Сенегала, Сербии и Туниса.

По словам начальника пожарно-спасательной части № 300 Владимира Пискуна, опыт подмосковных пожарных перенимали сотрудники чрезвычайных ведомств Международной организации гражданской обороны, которые проходят обучение в Академии государственной противопожарной службы МЧС России.

«По сценарию тренировки на территорию спортивного комплекса упал самолет, из-за чего произошел разлив авиационного топлива, здание стало разрушаться и возникло крупное возгорание. В ловушке оказались 18 человек, которые не могли самостоятельно выбраться наружу», — рассказал Пискун.

Он добавил, что в ходе учения специалисты отработали навыки по тушению пожара и эвакуации людей.

«По итогам тренировки спасателей эвакуировали всех условно пострадавших и справились со всеми поставленными задачами. А иностранные коллеги дали высокую оценку действиям специалистов и отметили слаженность действий личного состава», — заключил Пискун.