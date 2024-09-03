Работники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара в Орехово-Зуевском лицее

Работники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара в Ликино-Дулевском лицее в Орехово-Зуевском городском округе. По сценарию огонь вспыхнул в одном из классов здания.

По словам заместителя начальника территориального управления № 7 Алексея Зайцева, узнав о пожаре, педагоги экстренно эвакуировали детей из охваченного дымом здания. Прибывшие пожарные сразу же приступили к поиску и спасению пострадавших.

«Все цели из задачи тренировки были выполнены в полном объеме. Участники тренировки отработали вопросы организации штаба пожаротушения, тыла и связи на пожаре, а также взаимодействие между пожарно-спасательными подразделениями и работниками лицея», — заключил Алексей Зайцев.

Он добавил, что в учениях приняли участие 10 единиц техники и более 30 пожарных и спасателей Орехово-Зуевского гарнизона.

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