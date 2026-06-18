Работники Мособлпожспаса провели учения по эвакуации в учреждениях Подмосковья

В среду, 17 июня, сотрудники территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в общеобластной тренировке по эвакуации людей. Учения прошли в городских округах Ступино, Серпухов, Кашира и муниципальном округе Серебряные Пруды.

В ходе тренировки были задействованы учреждения здравоохранения, культуры, социальной защиты, спорта, образования и торгово-развлекательные комплексы.

Первый заместитель начальника территориального управления № 13 Александр Голяк рассказал, что тренировки проводятся ежеквартально по поручению губернатора Московской области.

По сценарию учений, в учреждениях сработали системы оповещения. Персонал сообщил о случившемся экстренным службам, и люди эвакуировались из зданий, помогая детям, пожилым и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

После эвакуации специалисты провели инструктажи с участниками, рассказав о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях и использовании первичных средств пожаротушения. Для юных участников был организован показ спецтехники, аварийно-спасательного оборудования и средств индивидуальной защиты.