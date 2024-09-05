Работники «Мособлпожспаса» провели учения по эвакуации в школах и детсадах Сергиева Посада

Работники «Мособлпожспаса» провели общеобластные учения по эвакуации в детских садах, школах, пансионатах, больницах, техникумах, домах культуры и дворцах спорта в Сергиево-Посадском городском округе. Главная цель — проверить готовность учреждений на случай пожара или другой чрезвычайной ситуации.

«По сигналу тревоги граждане быстро покидали здания по эвакуационным выходам. Классные руководители и воспитатели, заведующие и начальники учреждений провели перекличку детей и персонала и доложили ответственным лицам о полной эвакуации», — рассказал начальник территориального управления№ 4 Алексей Бабенко.

Он добавил, что спасатели напомнили участникам тренировки правила пожарной безопасности и объяснили, как действовать при пожаре.

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