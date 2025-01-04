Работники «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды на водных объектах

Начальник региональной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов рассказал о целях этих мероприятий, направленных на предупреждение происшествий на водоемах в зимний период.

По словам Пестова, ледовая поверхность рек и озер может быть обманчива. На вид лед кажется прочным, однако даже при толщине более 10 сантиметров существует риск провала. Температурные колебания сделали структуру льда пористой и хрупкой, а снежный покров увеличивает нагрузку, не позволяя ему успеть окрепнуть. Он отметил, что слабый лед может неожиданно разрушиться, что создает опасность для людей.

Пестов добавил, что мониторинг показывает неоднородную толщину льда на подмосковных водоемах. В местах с подводными течениями, у берегов и в зарослях камыша лед особенно тонкий и хрупкий. Также представляют опасность скрытые под снегом лунки, проруби и майны.

«Для того чтобы лед окреп, должна установиться стабильно морозная погода, без температурных качелей. Выход на лед в настоящее время опасен для жизни», — подытожил Геннадий Пестов.