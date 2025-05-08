Работники «Мособлпожспаса» приняли участие в патриотической акции «Сад Памяти»

Во вторник, 6 мая, сотрудники «Мособлпожспаса» поучаствовали в международной патриотической акции «Сад Памяти». В преддверии Дня Победы пожарные и спасатели взяли лопаты и лейки и вместе с жителями и активистами высадили 80 каштанов около школы № 9 в Ступине. Об этом передали в пресс-службе ведомства.

Так сотрудники выразили признательность и уважение к подвигу советского народа. Когда-то они спасли мир от нацизма, жертвуя и отдавая жизни.

«Мы не только заботимся о природе, но и передаем из поколения в поколение память о подвиге наших предков», — подчеркнул первый заместитель начальника территориального управления № 13 «Мособлпожспаса» Александр Голяк.

Чтобы сохранить живую связь акцию проводят ежегодно в преддверии 9 мая по всей стране. «Сад Памяти» стал знаком благодарности тем, кто боролся за свободу и мир.