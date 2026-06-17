Работники Мособлпожспаса приняли участие в легкоатлетическом кроссе

В среду, 17 июня, сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу. Мероприятие прошло на базе Видновского лесопарка в Ленинском городском округе.

Соревнование стало частью ежегодной спартакиады по служебно-прикладным и массовым видам спорта среди работников учреждения. По словам старшего эксперта группы профилактики учебной пожарной части (профилактической) учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» Александра Гаврилова, в этом году в кроссе приняли участие 53 человека, представляющие 10 команд.

Участники преодолели дистанцию в три километра с подъемами и спусками. В командном зачете победителями стали представители территориального управления №8, второе место заняла команда территориального управления №11, а третье место — команда территориального управления №9.

Победители и призеры получили почетные дипломы и кубки. Также были определены победители в личном зачете. Первое место занял пожарный 231-й пожарно-спасательной части территориального управления №8 Дмитрий Абрамов. Второе место — спасатель (водитель) поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части территориального управления № 9 Александр Коробов. Третье место — пожарный 231-й пожарно-спасательной части территориального управления №8 ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Сидоров.