Работники «Мособлпожспаса» приняли участие в акции «Сад Памяти

В субботу, 16 мая, сотрудники территориального управления №1 ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали в Международной эколого-патриотической акции «Сад Памяти». Мероприятие прошло в городском округе Химки на территории Сходненского лесничества.

К акции присоединились заместитель руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Борис Молчанов, глава Химок Инна Федотова, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, а также представители муниципальных органов власти, сотрудники федеральной противопожарной службы, лесничие, волонтеры, активисты молодежных организаций и местные жители.

Начальник территориального управления №1 Михаил Кузнецов отметил, что организаторы подготовили около 22 тысяч сеянцев ели и выделили территорию площадью 5,5 гектара. На площадке работали профессиональные лесничие, которые проводили мастер-классы по высадке деревьев. Они объяснили участникам, как правильно сажать деревья.

Михаил Кузнецов добавил: «Благодаря этим усилиям через десятилетие на этом участке вырастет полноценный здоровый лес».