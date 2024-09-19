Работники «Мособлпожспаса» предупредили жителей о сезоне высокой активности лосей

«Водители, особенно в темное время суток, должны обращать внимание на дорожные знаки „Дикие животные“. В этой зоне нужно сбавить скорость до минимума. Если же лось уже стоит на дороге, нужно немедленно остановиться и включить аварийный сигнал, чтобы предупредить других водителей. После этого необходимо тихо дождаться, пока животное само уйдет в лес, и только после этого можно продолжить движение», — рассказал начальник территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

Он добавил, что при встрече с лосем нельзя сигналить, моргать светом или как-то иначе пытаться прогнать его с обочины, так как лоси могут расценить это как опасность и напасть.

«Во время прогулки по лесу нельзя подходить к близко животному, пугать и раздражать его, пытаться погладить или сфотографировать со вспышкой. Лучше всего спокойно отойти от него, двигаясь спиной вперед и не выпуская зверя из поля зрения», — заключил Квашнев.

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