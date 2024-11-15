Работники «Мособлпожспаса» потушили загоревшуюся машину в Рузском округе

Работники «Мособлпожспаса» потушили загоревшийся легковой автомобиль на дороге в деревне Брыньково под Рузой. Спасателям позвонила женщина, когда увидела, что из-под капота ее машины идет черный дым.

По словам заместителя начальника подразделения 265-й пожарно-спасательной части Владимира Старостина, самостоятельно справиться с пламенем женщина не смогла и обратилась за помощью.

«На момент прибытия пожарного расчета наблюдалось открытое горение подкапотного пространства, а огонь уже частично перебросился на салон. Работники противопожарно-спасательной службы оперативно и успешно ликвидировали возгорание, подав пожарный ствол на тушение пламени. К счастью, никто не пострадал», — пояснил Старостин.