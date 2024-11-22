Работники «Мособлпожспаса» потушили загоревшийся микроавтобус в Ступине

Работники 271-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» прибыли на место пожара в четверг, 21 ноября. Возгорание произошло в поселке Малино городского округа Ступино.

Заместитель начальника подразделения Иван Кривобок сообщил, что утром в службу экстренной помощи «Система-112» поступил звонок от очевидца происшествия. Он сообщил, что на территории автостанции горит пассажирская газель. В ответ на сигнал тревоги незамедлительно выехала дежурная смена караула.

По словам Кривобока, как только спасатели добрались до места инцидента, они обнаружили, что огонь охватил моторный отсек автомобиля, и пламя стремительно распространилось по салону микроавтобуса. Водитель пытался самостоятельно потушить огонь, однако существовала угроза перехода пламени на соседние здания.

Пожарные оперативно развернули рукавные линии и, используя ручные стволы, смогли ликвидировать возникшее возгорание, предотвратив его распространение на другие объекты. К счастью, никто не пострадал.