Работники «Мособлпожспаса» помогли в транспортировке пациентки с большим весом

Работники поисково-спасательного поста 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь медицинским работникам в транспортировке пожилой женщины, требовавшей срочной госпитализации. Инцидент произошел в городском округе Кашира.
Старший смены Вадим Алехин сообщил, что диспетчер единой службы экстренных вызовов «Система-112» передал информацию о том, что сотрудникам скорой помощи нужна помощь в переносе пациентки весом более 160 килограммов в машину неотложной помощи.
По прибытии к месту вызова сотрудники противопожарно-спасательной службы аккуратно закрепили пенсионерку на мягких носилках и под контролем врачей транспортировали ее с верхнего этажа пятиэтажного дома в автомобиль скорой помощи.
В результате проверки у 45-летней женщины диагностировали подозрение на инсульт, после чего ее госпитализировали.
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