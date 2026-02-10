Работники «Мособлпожспаса» подтвердили свою квалификацию

Во вторник, 27 января, сотрудники территориального управления №11 ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли аттестацию на подтверждение квалификации «спасатель». Экзамены проводились на территории 229-й пожарно-спасательной части в муниципальном округе Луховицы.

Заместитель начальника теруправления Андрей Григорьев рассказал, что цель аттестации — проверить специальную и физическую подготовку спасателей, а также их готовность к ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Огнеборцы продемонстрировали свои навыки в теоретической, медицинской, альпинистской и противопожарной подготовке. Они выполнили нормативы по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ) и работе с аварийно-спасательным инструментом.

По итогам аттестации практически все успешно справились с поставленными задачами и подтвердили свою квалификацию.