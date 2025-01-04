Работники «Мособлпожспаса» обеспечили безопасность шоу по мотофристайлу в Кашире

Работники 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность зимнего мотофристайл-шоу. Оно прошло на территории Дворца спорта «Юбилейный» в Кашире.

Заместитель начальника части Роман Широков сообщил, что сотрудники противопожарной службы дежурили на мероприятии с начала и до его завершения. Специалисты развернули переносной дизельный генератор для обеспечения электроэнергией и подключили пожарную автоцистерну к гидранту, что способствовало повышению уровня пожарной безопасности.

Они внимательно следили за ходом шоу, оставались готовы к оказанию помощи в случае возникновения нештатных ситуаций.

Широков отметил, что на мероприятии присутствовало значительное количество зрителей, а мотофристайл как травмоопасный вид спорта требует повышенного внимания.

Команда профессиональных райдеров, возглавляемая чемпионом Европы и мира по мотофристайлу Алексеем Колесниковым, продемонстрировала зрителям захватывающие трюки: 100-килограммовые мотоциклы поднимались на высоту шесть-семь метров. Спортсмены выполняли сложнейшие элементы, пролетая в воздухе на расстояние до 21 метра. Мероприятие прошло без инцидентов, и все задачи, поставленные перед пожарно-спасательной службой, были полностью выполнены.