Работники «Мособлпожспаса» напомнили жителям Луховиц правила использования газа

Работники 264-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» провели профилактический рейд в селе Ловцы в Луховицах. Жителям напомнили, как безопасно пользоваться бытовым газом, особенно в летний период.

Начальник части Сергей Поздняков отметил, что в это время хозяйки чаще используют газовые плиты, поэтому важно соблюдать простые меры безопасности. Спасатели напомнили: нельзя оставлять включенные горелки без присмотра, загромождать плиту предметами, а тем более разрешать детям пользоваться газом. Особое внимание стоит уделять стерилизации банок — такой процесс требует постоянного контроля.

«Специалисты подробно объяснили сельчанам, что при пользовании бытовыми газовыми приборами необходимо соблюдать простые правила безопасности. Перед включением газовых конфорок нужно проветрить помещения, чтобы избежать отравления угарным газом. Огнеборцы отметили, что в случае внезапного прекращения подачи газа, следует немедленно закрыть краны горелок плиты и перекрыть входной вентиль», — заключил Поздняков.

В завершение рейда жителям раздали памятки с полезной информацией и номерами экстренных служб.