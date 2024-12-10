Работники «Мособлпожспаса» напомнили правила поведения в ледяной дождь

Недавний обильный снегопад в Подмосковье быстро сменился дождем, который при отрицательных температурах вызвал обледенение дорог и наледь на деревьях и проводах. Ледяной дождь стал частым явлением в регионе, приводя к ДТП и авариям в коммунальной сфере.

«Первым делом стоит обратить внимание на обувь, ее подошва должна иметь нескользящую основу. Следует отказаться от высоких каблуков. Передвигаясь по скользкой дороге, нужно смотреть под ноги и обходить опасные места. Подходя к проезжей части, нельзя торопиться и тем более бежать», — отметил начальник территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

Он также подчеркнул, что такие погодные явления нарушают привычный уклад жизни. Чтобы избежать неприятностей, спасатели советуют следить за прогнозами погоды и заранее готовиться к возможным катаклизмам. Важно соблюдать осторожность на скользких дорогах: если участок имеет уклон, лучше его объехать или подстраховаться, например, ухватившись за ветки деревьев.

В случае падения следует сгруппироваться и повернуться на бок, чтобы смягчить удар. Также не стоит парковать машины под обледеневшими деревьями, чтобы избежать повреждений.