Работники «Мособлпожспаса» напомнили правила безопасности на водоемах

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждают граждан о потенциальных опасностях, связанных с осенними водоемами. Специалисты отметили, что в это время года температура воды значительно снижается, что может привести к быстрому переохлаждению организма при погружении.

Заместитель начальника территориального управления № 3 Андрей Образцов пояснил, что благодаря теплой осени многие люди не спешат убирать свои плавательные средства и продолжают наслаждаться водными прогулками. Однако следует помнить, что температура воды осенью может оказаться довольно низкой. Переохлаждение организма может иметь серьезные последствия для здоровья, поэтому спасатели настоятельно призывают граждан соблюдать осторожность на водоемах и не подвергать себя риску.

Образцов также отметил, что для предотвращения несчастных случаев важно заранее планировать выход в плавание и прибывать на место в светлое время суток. Сотрудники противопожарно-спасательной службы рекомендовали ознакомиться с прогнозом погоды перед водной прогулкой, так как в условиях ограниченной видимости повышается риск столкновений с плавучими или подводными препятствиями.

Спасатели также советуют иметь на борту лодки достаточное количество спасательных жилетов для всех пассажиров, избегать управления судном в состоянии алкогольного опьянения и проявлять особую бдительность, если с вами находится ребенок.