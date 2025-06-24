Работники «Мособлпожспаса» напомнили о мерах безопасности при сборе грибов

С наступлением дождливой погоды в Подмосковье начался активный сезон грибов и ягод. Работники «Мособлпожспаса» напоминают, что лес — это не только место отдыха, но и источник опасностей. Даже опытные грибники могут потеряться, получить травму или столкнуться с дикими животными.

«Спасатели настоятельно рекомендовали любителям тихой охоты тщательно готовиться к каждому походу в лес. Прежде всего, необходимо сообщить родственникам о маршруте и примерном времени возвращения домой. С собой обязательно нужно взять полностью заряженный телефон, компас или GPS-навигатор, спички или зажигалку в непромокаемой упаковке», — сообщил начальник территориального управления № 9 «Мособлпожспаса» Сергей Жукин.

По его словам, люди часто теряют счет времени в лесу, уходят далеко и не могут найти дорогу обратно. Спасателям регулярно приходится прочесывать километры леса в поисках заблудившихся, и к таким ситуациям должен быть готов каждый. Он подчеркнул, что перед походом важно продумать маршрут и не терять бдительности в лесу.

Спасатели советуют запоминать ориентиры, отмечать их на карте или навигаторе, не уходить далеко от тропинок и заранее планировать время возвращения. Также Жукин напомнил, что за детьми в лесу нужно особенно внимательно следить — они могут потеряться буквально за минуту. При возникновении ЧС необходимо звонить по номеру 112.