Работники «Мособлпожспаса» ликвидировали пал травы в Ступине

Работники «Мособлпожспаса» ликвидировали возгорание сухой травы в деревне Агарино Ступинского округа. О происшествии сообщили очевидцы, позвонив по номеру 112.

«Благодаря слаженным и организованным действиям дежурного караула возгорание успешно ликвидировали в кратчайшие сроки, а огонь не успел распространиться на большую площадь», — сообщил заместитель начальника части Сергей Македонский.

Несмотря на то, что пал травы характерен для весны, спасатели напоминают о важности соблюдать правила пожарной безопасности в любое время года.

«В некоторых уголках Московской области снег исчез, и морозы уже успели подсушить верхний слой почвы. Поэтому высохшая под солнце прошлогодняя трава может быстро загореться даже от одной непотушенной спички или тлеющего окурка», — заключил Македонский.

Внимание жителей и гостей региона обращают на то, что бесконтрольное сжигание растительности или просто небрежное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям и даже трагедиям.