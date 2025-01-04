Работники «Мособлпожспаса» дали советы по выбору мест для катания с горки

Существует множество способов активного зимнего отдыха, и одним из самых популярных является катание с ледяных или снежных горок. Жители Подмосковья часто используют для этих целей овраги, склоны и снежные накатанные глыбы, образовавшиеся после уборки дорог. Однако далеко не все такие места можно считать безопасными для катания.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако сообщил, что для предотвращения несчастных случаев спасатели проводят профилактические беседы с жителями, объясняя потенциальные риски, связанные с катанием на таких импровизированных площадках.

Он также отметил, что, помимо явной угрозы для здоровья и жизни катающихся, существуют и менее заметные опасности, на которые стоит обратить внимание при выборе места для развлечений.

Специалисты рекомендуют тщательно осмотреть спуск, который должен быть ровным и прямым, без ям и трамплинов, а на пути не должно быть препятствий, таких как корни деревьев, кусты, палки или заборы. Высота возвышенности не должна быть чрезмерной, так как на высоких скоростях управление большинством средств для катания становится трудным.

Плевако советует взрослым обсуждать эти моменты с детьми, обучая их самостоятельно оценивать риски и принимать ответственные решения о собственной безопасности, выбирая специально обустроенные горки для катания.