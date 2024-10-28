Работники «Мособлпожспас» провели урок безопасности для школьников в Шатуре

Работники «Мособлпожспаса» провели урок безопасности для школьников в Шатуре. В занятии в качестве наставников приняли участие курсанты третьего курса Волоколамского филиала «Красногорского колледжа».

Начальник территориального управления Сергей Жукин рассказал, что курсанты колледжа учатся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» и тесно взаимодействует с пожарными и спасателями. Он добавил, что сотрудники «Мособлпожспаса» провели для детей мастер-класс, как правильно действовать при пожаре или чрезвычайных ситуациях.

«Выступление огнеборцев началось с тушения условного пожара. Следующим объектом выступления стал большой куб, наполненный пеной, который имитировал замкнутое пространство. Войдя в него в аппаратах на сжатом воздухе, огнеборцы быстро отыскали в нем условного пострадавшего и вынесли его на свежий воздух», — пояснил Жукин.

Он добавил, что спасатели показали школьникам аварийно-спасательный автомобиль и рассказали, как проводить реанимационные мероприятия, а все желающие смогли потренироваться в оказании первой помощи на манекене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.