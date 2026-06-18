Работники Мособлпожспаса провели тренировки по эвакуации в четырех округах

В среду, 17 июня, сотрудники территориального управления №4 ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали практические тренировки по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей. Мероприятия прошли в Дмитровском, Талдомском, Сергиево-Посадском и Клинском городских округах.

Первый заместитель начальника теруправления Евгений Патуев подчеркнул важность регулярных тренировок для обеспечения безопасности граждан. По его словам, практические занятия помогают персоналу объектов выработать четкие алгоритмы действий и своевременно выявлять недостатки в системах оповещения и путях эвакуации. Это минимизирует риски для жизни людей в случае реальной угрозы.

По сценарию тренировки системы оповещения сработали во всех учреждениях. Ответственные лица сообщили о случившемся экстренным службам и начали выводить людей в безопасное место через основные и запасные выходы. В некоторых зданиях были «отрезанные» от путей эвакуации люди из-за условного задымления. Огнеборцы искали и эвакуировали «пострадавших» из опасной зоны.

В ходе мероприятия для персонала объектов провели противопожарные инструктажи, а для юных участников — уроки безопасности. Всем разъяснили правила применения первичных средств пожаротушения и порядок действий в случае нештатной ситуации.

Евгений Патуев заключил, что тренировки прошли организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех мер безопасности.