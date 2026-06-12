Работники «Мособлпожспас» прошли аттестацию на квалификацию «спасатель»

В четверг, 11 июня, сотрудники территориального управления № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» успешно прошли аттестацию на квалификацию «спасатель». Мероприятие состоялось на базе 227-й пожарно-спасательной части городского округа Красногорск.

Заместитель начальника территориального управления № 1 Альберт Джубуев сообщил, что экзамен сдавали 97 специалистов, включая пожарных, водителей пожарной техники, диспетчеров, начальников караулов, командиров отделений, начальников пожарно-спасательных частей и их заместителей.

Комиссия из управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ принимала зачеты на семи учебных местах. Возглавлял комиссию начальник управления по работе с персоналом, профессиональной подготовке и охране труда ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Кангин.

Аттестация состояла из теоретической и практической частей. Теоретическая часть проходила в форме тестирования по противопожарной подготовке. Практическая часть включала оказание первой помощи пострадавшим, отработку нормативов по надеванию противогаза и защитного костюма Л-1, работу на высоте (завязывание пяти спасательных узлов), оценку специальной технической подготовки и порядка работы с аварийно-спасательным инструментом, а также проверку физической подготовки работников.

Альберт Джубуев добавил, что все квалификационные испытания прошли успешно. После завершения аттестации работники, успешно прошедшие испытания, получат или подтвердят статус «спасатель», который позволяет им вести поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров.