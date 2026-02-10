Работники «Мособлпожспас» помогли справиться с последствиями сильных снегопадов в Подмосковье

Сильные снегопады в Московской области осложнили ситуацию на дорогах и в населенных пунктах. Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» активно подключились к ликвидации последствий стихии. Они оказывали помощь во многих районах Подмосковья.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако рассказал, что подразделения учреждения предоставляли всестороннюю поддержку: от расчистки социально значимых объектов до спасения транспорта, застрявшего в снегу.

В Шатурском округе специалисты территориального управления №9 помогали расчищать дворы, улицы и подъезды к социальным учреждениям. В Волоколамском округе дежурный караул 204-й пожарно-спасательной части по просьбе местных жителей расчистил территорию у Дома культуры в селе Осташево и помог с разгрузкой оборудования.

Были и частные случаи: например, водитель пожарной техники ПСЧ-294 помог донести тяжелые сумки пожилой женщине до дома. За 28 января подразделения несколько раз выручали транспорт, застрявший в снегу.

Анатолий Плевако подчеркнул, что в такую погоду водителям необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. По возможности лучше воздержаться от поездок, не парковать автомобили у деревьев и оперативно сообщать о происшествиях по номеру «112».