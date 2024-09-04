Работники «Мособлэнерго» заменили трансформатор на подстанции в Воскресенске

Фото: Unsplash

Энергетики из «Мособлэнерго» отремонтировали подстанцию в Воскресенске. Они заменили один из двух трансформаторов и обеспечили бесперебойными электроснабжением более 500 жителей.

Подстанция располагается на улице Победы в Воскресенске. Она питает шесть многоквартирных домов, коммерческие организации, аптеки и котельную.

Энергетики заменили один из двух трансформаторов подстанции ТП-10. Агрегат мощностью 160 киловатт установили взамен старому — тот исчерпал ресурс. Специалисты запустили оборудование и обеспечили более 500 жителей бесперебойным электроснабжением.

Отметим, «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать более 300 километров воздушных и кабельных линий в Московской области. Это значительно улучшит качество электроснабжения в регионе.

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