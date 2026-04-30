Работники «Мособлэнерго» приняли участие в масштабных субботниках

С 20 по 30 апреля 2026 года почти 2,7 тысячи сотрудников «Мособлэнерго» провели уборку на территориях всех десяти филиалов компании. В этот период энергетики занимались благоустройством охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

За время субботников работники компании вывезли более 94 тонн мусора с территорий вокруг баз производственных отделений и трансформаторных подстанций. Они убрали более 168 тысяч квадратных метров территории, привели в порядок 49,5 тысячи квадратных метров газонов, побелили более 170 деревьев, окрасили фасады подстанций и опор на площади более 11 240 квадратных метров, а также почти 1,9 тысячи погонных метров бордюров.

Кроме того, специалисты «Мособлэнерго» очистили территории электрозарядных станций в городских и муниципальных округах Подмосковья от мусора и сухой поросли. Это необходимо для исправной работы ЭЗС. Также сотрудники компании приняли участие в муниципальных субботниках, которые проходили в парках, скверах, у мемориалов и воинских захоронений, а также в местах общего пользования по согласованию с местными властями.