Работники «Мособлэнерго» обновили 17 километров ЛЭП с января | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 12:26 Работники «Мособлэнерго» обновили 17 километров ЛЭП с января «Мособлэнерго»

Читать 360 в

Специалисты «Мособлэнерго» реконструировали 17 километров ЛЭП в Подмосковье с начала года. Работы ведутся в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей округов региона.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, за отчетный период качество электроэнергии улучшилось более чем у 15 тысяч жителей.

Реклама

Всего планируется реконструировать 24,5 километров линий электропередачи.

По словам вице-губернатора Подмосковья — министра энергетики региона Евгения Хромушина, программа повышения качества надежности электроснабжения реализуется в Московской области четвертый год.

«За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33», — рассказал Хромушин.

Он добавил, что в приоритете те районы, в которых зарегистрировано наибольшее количество обращений жителей.

«То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — заключил Хромушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».