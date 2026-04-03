Подмосковные спасатели эвакуировали мужчину из тонущей в реке машины

В пятницу, 3 апреля, сотрудники 256-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали мужчину с крыши автомобиля, который начал тонуть в реке Волхонка в городском округе Электросталь.

По словам начальника части Игоря Угланова, днем в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение от очевидцев. Они сообщили, что по реке Волхонка в районе садового некоммерческого товарищества «Фрязево» плывет машина, на крыше которой сидит человек.

«Огнеборцы, надев водонепроницаемые костюмы, бросились в воду и, закрепив веревки за машину, заякорили ее и подтянули к берегу», — уточнил Игорь Угланов. Одновременно с этим спасатели бросили мужчине спасательный конец Александрова, за который он крепко ухватился. Подойдя ближе, работники помогли ему спуститься с крыши и сопроводили на берег, где передали медицинским работникам и сотрудникам полиции. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.