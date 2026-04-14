Спасатели помогли транспортировать пациентку в больницу в Луховицах

Начальник части Сергей Поздняков рассказал, что днем в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о том, что медицинским работникам нужна помощь в транспортировке пациентки с подозрением на перелом позвоночника. Женщину необходимо было доставить на противоположный берег реки Оки, где ее ждала карета скорой помощи из Луховицкой ЦРБ. Из-за подтопленных паводком дорог медики не могли проехать к больной другим способом.

Специалисты «Мособлпожспас» оперативно выехали на место происшествия. Они зашли на третий этаж трехэтажного дома, аккуратно уложили женщину на жесткие носилки и вынесли ее на улицу. Затем они транспортировали пострадавшую в автомобиль, предоставленный соседями, который доставил ее до паромной переправы. Там огнеборцы перенесли пациентку на паром и переправились вместе с ней на другой берег. Они донесли женщину до кареты неотложки и аккуратно поместили ее в машину. В результате женщина была доставлена в Луховицкую центральную районную больницу.