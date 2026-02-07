Работники МБУ «Благоустройство-Балашиха» расчистили территорию у гимназии

28 января команда работников МБУ «Благоустройство-Балашиха» приступила к очистке территории возле гимназии №1, расположенной по адресу шоссе Энтузиастов, 56, в городском округе Балашиха. С раннего утра специалисты занялись уборкой снега, который накопился за ночь.

По словам рабочего МБУ «Благоустройство-Балашиха» Дениса Логинова, эта территория убирается второй день подряд. Особенно тяжело очищать дорожки от льда с помощью ледоруба, так как это требует значительных физических усилий. Несмотря на усталость и отсутствие возможности погреться, настрой у коммунальщика замечательный. «Главное, чтобы люди могли спокойно ходить по очищенному пространству», — отметил он.

Жители проявляют доброту и благодарность за работу. Некоторые предлагают рабочим кофе и еду, однако Денис всегда отказывается, ссылаясь на правила.

Коммунальщик подчеркнул, что команда МБУ была полностью готова к снегопаду и справляется с задачами хорошо. «Главное — хороший настрой. А снегопад — дело временное», — заключил он.