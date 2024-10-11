Работники культуры в Богородском округе обсудили планы на 2025 год

Руководители учреждений культуры Богородского округа обсудили план развития на 2025 год с представителями Министерства культуры и туризма Московской области. Обсуждались перспективы взаимодействия учреждений, создания и продвижения лабораторий молодых специалистов.

Мероприятие проходило на базе муниципального учреждения культуры Дома культуры «На площади Пушкина» в Орехово-Зуеве. Работала площадка с тематикой культурного кода Орехово-Зуевского округа — проходили мастер-классы по росписи Дулевского фарфора. Функционировала интерактивная выставка «Зимний театр — Народный театр».

Деятельность учреждений культуры невозможна без установки и мотивации на постоянное развитие. Очное общение руководителей способствует обмену опытом и совместному проведению крупных мероприятий. Поэтому встречи будут проходить регулярно, на следующей разработают контент-план по взаимодействию внутри Восточной зоны Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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