Работники культуры Сергиево-Посадского округа получили заслуженные награды

В городе Пересвете, в ДК «Космос», прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию работников культуры. В зале собрались люди, которые каждый день делают жизнь красивее и осмысленнее.

Одной из приглашенных стала солистка Сергиево-Посадского муниципального оркестра Светлана Артемьева. Она вышла на сцену, чтобы получить награду, и рассказала о своем пути в музыке.

Светлана готовилась поступать в музыкальное училище, но судьба внесла свои коррективы. Она поступила в медицинское училище, а затем в педагогический университет. Однако музыка не отпускала ее.

«Я продолжала заниматься музыкой. В результате жизнь меня вывела в музыкальную сферу. Я поняла, что музыка — это лучшее, что я могу делать в жизни», — вспоминает Светлана Артемьева.

Она все-таки вернулась к своему призванию, окончила Институт современного искусства и стала дипломированной эстрадно-джазовой певицей и солисткой оркестра. Теперь ее голос — часть культурного кода округа.

В этот вечер награды получили многие работники культуры округа от губернатора, министерства культуры Подмосковья и главы округа. Но, пожалуй, самая важная награда — когда твоя история вдохновляет других.

В преддверии Дня работника культуры, который страна отметит 25 марта, гости желали виновникам торжества вдохновения, гармонии в доме и творческой энергии.