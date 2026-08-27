Работники культуры из Воскресенска стали участниками областной встречи

21–22 августа команда учреждений культуры округа приняла участие в летнем мероприятии, которое прошло на курорте «Красная Пахра». Специалисты обменивались опытом, генерировали идеи и осваивали новые инструменты для работы.

Формат встречи не похож на стандартное совещание: проектные батлы с защитой идей, интеллектуальные квизы, мастер-классы по запуску масштабных мероприятий за один день и освоение нейросетей для генерации изображений.

Участники в смешанных командах придумывали проекты, делились опытом и идеями. А вечером гостей ждали песни под гитару у костра и душевные разговоры.

Министерство культуры и туризма Московской области создало пространство, где за короткое время можно было получить максимум полезных инструментов и зарядиться энергией перед началом творческого сезона. Даже завтраки и ужины проходили под живую музыку саксофониста, что создавало особую атмосферу.

Воскресенцы вернулись с новыми знакомствами, конкретными инструментами для работы и зарядом энергии. По отзывам участников, подобные встречи играют важную роль в профессиональном развитии: они дают возможность сделать паузу в текущей работе, посмотреть на нее свежим взглядом, узнать о новых подходах и почувствовать себя частью большой команды единомышленников, работающих над общей целью — развитием культуры Подмосковья.