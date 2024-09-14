Работники культуры из Подольска побывали в творческой академии в Крыму

Руководители учреждений Подольска стали участниками Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму. Там они обменялись опытом с коллегами из других регионов страны и повысили свою квалификацию.

Заместитель директора по развитию культурно-просветительского центра «Дубровицы» Елизавета Марушкей, заместитель директора Дома культуры имени Лепсе Наталия Бодаква, директор Дома культуры имени 1 мая Яна Гайша и директор Дома культуры «Молодежный» Ирина Талпа из Подольска побывали на втором потоке программы «Капитаны культуры».

В ее рамках участники развивают свои управленческие компетенции. В этом году повысить квалификацию приехали 124 работника сферы культуры со всей страны.

Участниками стали сотрудники организаций, подведомственных Минкультуры РФ, представители творческих объединений, профессионалы в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.

Им рассказали о том, как развивать стратегическое мышление, управлять изменениями, быть лидерами и влиять на реализацию государственной культурной политики.

Отметим, что Академия творческих индустрий «Меганом» — это круглогодичная образовательная площадка для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, ядро арт-кластера «Таврида». Проект реализуют при поддержке Министерства культуры РФ.

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