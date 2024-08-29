Работники культуры из Лосино-Петровского приняли участие в областном форуме

Сотрудники Дома культуры «Октябрь» из Лосино-Петровского приняли участие в областном форуме «100% креатив». Мероприятие прошло на набережной Красногорска.

Депутаты Московской областной думы, специалисты министерства инвестиций, промышленности и науки региона при поддержке центра «Мой бизнес» организовали областной форум «100% креатив». Для работников культуры подготовили деловую программу. Участникам рассказали про опыт создания и продвижения культурного кода муниципалитета, регионального бренда и образ, формирующий будущее Подмосковья. Выступили более 60 спикеров в сфере креативных индустрий, в том числе кинорежиссеры, деятели искусств и предприниматели.

Во время форума работали ярмарка-выставка, мастер-классы. Организаторы провели концерт и модный показ.

Работники Дома культуры «Октябрь» из Лосино-Петровского смогли пообщаться с профессионалами, которые работают в сфере креативных индустрий давно, и обменяться опытом. Они поблагодарили отдел социальной политики, культуры и спорта городского округа за приглашение и полученную возможность.

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