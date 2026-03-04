Работники культуры из Коломны победили на областном конкурсе

Пять работников сельских учреждений культуры городского округа Коломна стали победителями областного ежегодного конкурса на получение денежного поощрения. Также лучшими были признаны поселковая библиотека в Лесном и центр досуга в Непецино.

Итоги конкурса подвели 2 марта. В число победителей вошли ведущий методист Биорсковского дома культуры Регина Князева, ведущий библиотекарь Радужненской библиотеки Вера Ожеледа, культорганизатор сельского клуба Белые Колодези Светлана Кожухова, ведущий методист центра досуга и культуры «Пирочи» Марина Кузнецова и культорганизатор структурного подразделения «Пески» Павел Губин.

Среди учреждений отмечены Лесновская сельская библиотека и клуб «Радуга» Центра досуга и культуры «Непецино».

«Поздравляем всех победителей и желаем не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше и завоевывать еще большие высоты!» — отметили в управлении по культуре и туризму администрации городского округа Коломна.

Прошедший конкурс организован Министерством культуры и туризма Московской области в рамках государственных программ «Развитие культуры и туризма» и «Культура Подмосковья» как мера господдержки для муниципальных учреждений, расположенных в сельской местности, и сотрудников, которые там работают.