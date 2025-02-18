Работники культуры из Богородского округа победили в областном конкурсе профмастерства

Министерство культуры и туризма Московской области определило победителей среди работников сельских учреждений региона. Среди них отличились и четыре специалиста культуры из Богородского округа.
Правительство Московской области подвело итоги конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры и лучшие работники сельских учреждений культуры, находящихся на территории муниципальных образований Московской области в 2025 году».
Лучшими в Богородском округе стали: художественный руководитель Мамонтовского сельского дома культуры Ирина Калашникова, главный библиотекарь Центральной библиотеки имени Пушкина Елена Фролова, ведущий библиотекарь сельского Дома культуры «Ямкино» Любовь Калиненкова, а также ведущий методист сельского Дома культуры «Центральный» Наталья Киселева.
Конкурс проводят для привлечения жителей к активному участию в культурной жизни Подмосковья, для повышения значимости и престижа профессии работника культуры. Мероприятие стало частью госпроекта «Развитие культуры и туризма» и государственной программы Московской области «Культура Подмосковья».
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