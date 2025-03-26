Работники культуры Богородского округа отметили профессиональный праздник

Работников самой творческой, интересной и публичной сферы деятельности, сферы культуры, поздравили в Ногинске. В Богородском округе функционируют более 60 учреждений этой области.

Музеи, библиотеки, центры дополнительного образования позволяют жителям приобщиться к удивительному миру изобразительного искусства, театра, хореографии. В профессиональный праздник чествовали и награждали тех, кто трудится на благо культурной жизни округа.

С профессиональным праздником работников творческих профессий поздравили заместитель главы Богородского округа Александр Радченко, а также заслуженный работник культуры Московской области, начальник Управления культуры администрации Богородского округа Елена Дмитроченко. Они вручили почетные грамоты и благодарственные письма регионального Министерства культуры и туризма.

Особую атмосферу в этот торжественный день создавал эстрадно-джазовый оркестр Богородского округа под управлением Александра Дубровского. Концерт творческих коллективов стал настоящим украшением праздника.