Работники коммунальной службы расчищают снег в городском округе Пушкинский

В городском округе Пушкинский, на улице Гагарина, команда «Городского хозяйства» активно борется с последствиями снегопада. Мастер Гарик и его бригада уже несколько суток подряд очищают от снега улицы Гагарина, Строителей и Пионерскую — территории с наиболее сложным рельефом в городе.

Этот район отличается большим количеством лестниц — только на улице Гагарина их насчитывается 25. Две из них являются самыми высокими в городе и достигают 30 и 60 метров. Каждую ступеньку рабочие чистят вручную, одновременно убирая дворы и выезды. В помощь им приходит маневренный мини-погрузчик. После расчистки поверхность посыпают смесью песка и соли для предотвращения образования льда.

«Это наш фронт, — говорит мастер Гарик. — Сюда особо технику не пустишь. Больше нужны руки и лопаты. От нас зависит, дойдут ли люди до работы, школы и обратно домой без падений».

Гарик не только поддерживает свою команду делом, но и словом. Он открыл Telegram-канал, где ежедневно публикует фото и видео с работы, чтобы жители могли видеть, кто расчищает им дороги.

Бригада работает почти без отдыха, ведь снегопад, по прогнозам, продолжится. Но команда Гарика не сдается — они знают, что от их усилий зависит безопасность сотен жителей.