Работники энергосбытовой компании провели субботник у мемориала в Шатуре

Представители одной из крупнейших энергосбытовых компаний привели в порядок территорию у мемориального комплекса «Памятник‑обелиск воинам‑шатурянам, погибшим в Великой Отечественной войне советского народа 1941–1945 годов». В уборке был задействован молодежный актив предприятия.

Участники мероприятия подметали дорожки, собирали опавшие ветки, листву и мусор, косили газон. Субботник прошел в рамках проекта «Энергия чистоты».

Представитель компании «Мосэнергосбыт» Ратмир Романов отметил, что подобные акции помогают сохранять память о героях Великой Отечественной войны, привлекать к труду молодежь и воспитывать патриотов. «Порядок на аллее будет приятен жителям Шатуры», — сказал Ратмир Романов.

Российская энергосбытовая компания принимает постоянное участие в обновлении памятников на территории муниципалитета. Ранее руководство выделило деньги на реконструкцию мемориального комплекса у Вечного огня в Шатуре. В 2025 году организация участвует в восстановлении памятника в селе Кривандино, торжественное открытие которого состоится осенью.