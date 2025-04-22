Работники авиакорпорации «Рубин» вышли на субботник в Балашихе

Субботник, в котором приняли участие 85 сотрудников авиационной корпорации «Рубин» вместе с членами своих семей, прошел в рамках месячника по уборке и благоустройству территорий городского округа Балашиха. Мероприятие провели на лесопарковой территории от стадиона «Метеор» до станции Горенки.

За время субботника участники очистили площадь около 120 тысяч квадратных метров, собрав примерно 20 кубометров бытового мусора и сухой листвы. Работы включали уборку территории, что способствовало улучшению экологического состояния и внешнего облика общественного пространства.

Представитель корпорации отметил, что участие в городских акциях по благоустройству давно стало традицией для компании.

Подобные совместные мероприятия способствуют не только улучшению качества жизни в городе, но и развитию чувства общности среди жителей и работников местных предприятий.