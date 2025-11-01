Работник «Мособлпожспаса» помог появиться на свет теленку в Сергиевом Посаде

Как рассказал спасатель, он только вернулся домой после смены, когда к нему обратился сосед с просьбой о помощи — его корова начала телиться, а что делать, мужчина не знал. Алексей Аверин отправился на место, попросил принести теплую воду и чистые тряпки, и в течение часа помогал животному, успокаивая его и контролируя процесс. В итоге теленок благополучно появился на свет, ветеринарная помощь не потребовалась.

Спасатель отметил, что новорожденного теленка обтерли тряпками, а корове дали специальный раствор, который обычно дают после отела. Он добавил, что когда-то давно, в 90-х, ему уже доводилось принимать роды — тогда это была женщина, рожавшая в машине, и все закончилось благополучно. Случай с коровой, признался спасатель, стал для него первым подобным опытом.