Работник культуры Галина Ковалева из Красногорска получила звание почетного жителя

Звание почетного жителя присвоили начальнику управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Красногорска Галине Ковалевой. Награждение прошло на мероприятии ко Дню города.

Галина Ковалева руководит управлением культуры, туризма и молодежной политики округа. Коллеги называют ее высокопрофессиональным, творческим и инициативным начальником.

Накануне Галине Михайловне присвоили звание почетного гражданина городского округа Красногорск. На мероприятии отметили, что благодаря ее труду учреждения культуры муниципалитета имеют уникальное направление развития.

Коллеги пожелали Галине Михайловне успехов, здоровья и новых творческих достижений.

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