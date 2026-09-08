Работать на выборах в Воскресенске будут 250 наблюдателей

Прозрачность выборов в Воскресенске будут обеспечивать 250 наблюдателей. 85 человек подготовила к работе на избирательных участках «Единая Россия».

Всего в Подмосковье обучение юридическим аспектам работы на выборах прошли почти 4 тысячи наблюдателей.

«Наблюдатель не управляет процессом и не пресекает нарушения. Это работа комиссии и полиции. Его суперсила — фиксация. Наше присутствие дисциплинирует и является барьером против провокаций», — пояснила координатор штаба общественного наблюдения Ольга Андреева.

Секретарь воскресенского отделения «Единой России» Алексей Малкин подчеркнул, что наблюдатели — это ответственные жители, которые готовы внести свой вклад в обеспечение прозрачности избирательного процесса.

«Для нас важно, чтобы каждый избиратель мог быть уверен: его голос учтут, а выборы пройдут открыто и честно. Их работа требует внимательности, принципиальности и знания закона», — отметил Алексей Малкин.

Жительница Воскресенска Ирина Егиазарян никогда не занималась политикой. «Но когда я поняла, что от меня зависит будущее нашего округа и страны, я решила стать наблюдателем. Нас учили не только законам, но и этике. Попробую себя в этой деятельности», — поделилась Ирина Егиазарян.

Выборы депутатов Государственной и Московской областной думы пройдут в Московской области с 18 по 20 сентября.