Работа пассажирского транспорта в Истре изменилась из-за снегопадов

Из-за снегопадов и понижения температуры работа общественного транспорта в округе изменилась. Маршруты находятся на постоянном контроле, выпуск автобусов обеспечен практически в полном объеме.

Основным перевозчиком на территории округа является МАП № 7 филиала «Мострансавто», который обслуживает 24 автобусных маршрута. На данный момент на линии работает 99,9% транспорта — всего 38 автобусов различного класса.

Специалисты «Мострансавто» в Истре круглосуточно следят за дорожной обстановкой и обеспечивают непрерывное движение. Они постоянно на связи с дорожными и коммунальными службами.

Иногда для соблюдения графика приходится изменять схему движения, из-за чего возможны небольшие задержки. Водителям перед выходом на маршрут проводят инструктаж по соблюдению правил дорожного движения, проверяют состояние транспортного средства и работу отопителей в салонах.

Также в запасе всегда есть дежурный автобус, готовый при необходимости заменить своего коллегу. Работа пассажирского транспорта в округе продолжается в штатном режиме с учетом погодных условий.