Рабочую встречу тренеров провели в спортивной школе «Метеор» в Балашихе

На рабочей встрече в спортивной школе олимпийского резерва «Метеор» собрались около 60 тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов и руководителей структурных подразделений. Участники обсудили вопросы, связанные с переводом спортсменов на очередной этап подготовки, а также с повышением их спортивного мастерства и квалификации тренеров.

Спортивная школа «Метеор» уже несколько лет входит в пятерку лучших в Московской области. Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи поставило задачу развивать достигнутые успехи. Школа участвует сразу в нескольких партийных и губернаторских проектах, таких как «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион» и «Поддержка членов семей СВО».

Проведение таких рабочих встреч позволяет эффективно координировать усилия тренерского состава и руководства для достижения наилучших результатов спортсменами «Метеора».

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