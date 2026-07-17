Рабочую встречу по организации выборов провели в Котельниках

15 июля состоялась рабочая встреча представителей Штаба общественных наблюдателей с председателем Территориальной избирательной комиссии городского округа Котельники Мариной Лялиной, посвященная организации предстоящих выборов депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. В ходе встречи рассмотрены ключевые аспекты избирательного процесса, включая процедуру дистанционного электронного голосования, порядок подачи заявлений о прикреплении к участковым комиссиям и механизмы информирования избирателей.

Участники встречи уделили особое внимание организации дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В период с 3 августа по 14 сентября избиратели имеют возможность подать заявление на участие в ДЭГ через личный кабинет на портале «Госуслуги». Для этого необходимо авторизоваться, выбрать соответствующий баннер, проверить персональные данные и отправить заявку. Данная возможность предоставлена всем гражданам, желающим реализовать свое избирательное право в онлайн-формате.

В этот же период, с 3 августа по 14 сентября, на территории округа будут функционировать пункты приема заявлений о прикреплении к участковым избирательным комиссиям по месту фактического нахождения. Данная мера особенно актуальна для жителей новостроек, у которых место регистрации может не совпадать с реальным адресом проживания. Заявления принимаются через многофункциональные центры, в Территориальной избирательной комиссии города Котельники, а также через портал «Госуслуги».

С 20 августа стартует проект «ИнформУИК»: члены участковых избирательных комиссий начнут разъяснительную работу среди избирателей, в том числе в формате поквартирных обходов. Информационная кампания продлится до 15 сентября. Граждане могут узнать номер своего участкового избирательного комиссии через портал «Госуслуги», на информационных стендах в Территориальной избирательной комиссии, по телефону 8-495 550-93-61, а также на официальном сайте администрации городского округа Котельники в разделе «ТИК».

Участники встречи подтвердили готовность к совместной работе и отметили важность обеспечения открытости и прозрачности на всех этапах избирательного процесса.