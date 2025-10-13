Рабочий из Балашихи победил во всероссийском конкурсе профмастерства

С 7 по 10 октября 2025 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», прошла 24-я международная выставка Weldex, в рамках которой состоялся профессиональный конкурс «Кубок Сварки России». Это мероприятие собрало лучших специалистов сварочного дела со всей страны, и АО «345 механический завод» из Балашихи вновь подтвердил свой высокий статус.

В этом году специалисты предприятия выступили в двух дисциплинах: TIG и MIG/MAG. Итоги чемпионата подвели 9 октября.

Электрогазосварщик Николай Касаткин стал обладателем первого места и звания «Лучший сварщик-профессионал» в номинации «Полуавтоматическая сварка плавящейся проволокой в среде защитных газов (MIG/MAG)». Его блестящий результат отметили дипломом, кубком и ценными призами, что стало заслуженной наградой за мастерство и труд.

Не менее достойно выступил и Алексей Ковачев, который представлял завод в сложной номинации «Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (TIG)». Несмотря на то, что специалисту не удалось занять призовое место, его участие в конкурсе и продемонстрированный высокий уровень профессионализма заслуживают уважения. Конкуренция была жесткой, и каждый боролся за победу на пределе своих возможностей.

Ключевую роль в успехе команды сыграл инженер по сварке Сергей Афанасьев. Его многолетний опыт, а также кропотливая работа по подготовке кадров стали основой стабильных высоких результатов завода на подобных мероприятиях. Он не только передает свои знания, но и вдохновляет молодых специалистов на достижение новых высот.

Отметим, что АО «345 механический завод» участвует в «Кубке Сварки» с 2020 года. За шесть лет участия команда завоевала два первых места, два вторых и три третьих.