Рабочие завода «ВЛ Бурение» встретились с главой Дмитровского округа

Фото: Телеканал «360»

Глава городского округа Дмитров Илья Поночевный встретился с рабочими завода «ВЛ Бурение». Специалисты смогли задать все интересующие вопросы руководству муниципалитета.

Производство горно-шахтного оборудования — основная специализация предприятия «ВЛ Бурение» в Дмитровском округе. Только за два года компания изготовила и отгрузила шесть буровых установок заказчику. Подмосковное оборудование востребовано у крупных угольных разработчиков. Предприятие также производит уникальные установки для горных работ, которым нет аналогов в Европе.

С сотрудниками предприятия встретился глава Дмитровского округа Илья Поночевный. Обсудили наболевшие вопросы — благоустройство пешеходных зон, работу общественного транспорта, ЖКХ. Сотрудникам предприятия не пришлось идти в администрацию, чтобы предложить свои идеи по улучшению жизни в городе.

Сейчас на предприятии трудятся 19 человек, но штат планируют увеличить до 70. Помимо производства буровых установок компания проводит сварочные работы любой сложности, лазерную гравировку. Умелым специалистам этих направлений здесь рады.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Искра с французским флером. Что известно о новой Lada Iskra

Сказки старого Джо. Как президент США заврался в интервью Time

Развитие конного спорта обсудят на дискуссионной площадке ПМЭФ

Названы лучшие местах для обедов и кофе-брейков участников ПМЭФ

«Под ударом все». Почему Россию назвали самой атакуемой хакерами страной

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте