Рабочие завода «ВЛ Бурение» встретились с главой Дмитровского округа

Производство горно-шахтного оборудования — основная специализация предприятия «ВЛ Бурение» в Дмитровском округе. Только за два года компания изготовила и отгрузила шесть буровых установок заказчику. Подмосковное оборудование востребовано у крупных угольных разработчиков. Предприятие также производит уникальные установки для горных работ, которым нет аналогов в Европе.

С сотрудниками предприятия встретился глава Дмитровского округа Илья Поночевный. Обсудили наболевшие вопросы — благоустройство пешеходных зон, работу общественного транспорта, ЖКХ. Сотрудникам предприятия не пришлось идти в администрацию, чтобы предложить свои идеи по улучшению жизни в городе.

Сейчас на предприятии трудятся 19 человек, но штат планируют увеличить до 70. Помимо производства буровых установок компания проводит сварочные работы любой сложности, лазерную гравировку. Умелым специалистам этих направлений здесь рады.

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