Рабочие завода «ВЛ Бурение» встретились с главой Дмитровского округа

Глава городского округа Дмитров Илья Поночевный встретился с рабочими завода «ВЛ Бурение». Специалисты смогли задать все интересующие вопросы руководству муниципалитета.
Производство горно-шахтного оборудования — основная специализация предприятия «ВЛ Бурение» в Дмитровском округе. Только за два года компания изготовила и отгрузила шесть буровых установок заказчику. Подмосковное оборудование востребовано у крупных угольных разработчиков. Предприятие также производит уникальные установки для горных работ, которым нет аналогов в Европе.
С сотрудниками предприятия встретился глава Дмитровского округа Илья Поночевный. Обсудили наболевшие вопросы — благоустройство пешеходных зон, работу общественного транспорта, ЖКХ. Сотрудникам предприятия не пришлось идти в администрацию, чтобы предложить свои идеи по улучшению жизни в городе.
Сейчас на предприятии трудятся 19 человек, но штат планируют увеличить до 70. Помимо производства буровых установок компания проводит сварочные работы любой сложности, лазерную гравировку. Умелым специалистам этих направлений здесь рады.