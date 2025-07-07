Рабочие приступили к внутренней отделке детского сада № 17 в Балашихе

Параллельно стартовали работы по обновлению фасада здания. Также ведется подготовка к установке и подключению инженерных систем. Следующим шагом станет цветовая отделка.

Дошкольное отделение № 17 при школе № 7 расположено на улице Маяковского, 6а, в микрорайоне Железнодорожный и сейчас находится на капитальном ремонте. Ход работ проверили депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и заместитель начальника управления стройкомплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов.

«Это точно самый большой садик в микрорайоне Железнодорожный по количеству групп. В задачах стоит не только ремонт садика, но и многое другое. Например, будет совершенно новый уровень прогулочных площадок для детей. У них появится новый современный садик, от которого останутся лучшие воспоминания», — сказал Тарас Ефимов.

Сегодня в Балашихе капитально ремонтируют и другие образовательные учреждения. Это гимназия № 1 имени Алексея Баландина, детский сад на Советской улице в микрорайоне Железнодорожный, а также школа № 32 на улице Крупской в микрорайоне Балашиха-1.